24 yaşındaki göçmen genç, Rum polisin tabancasından çıkan kurşunla öldü

Cyprus Mail'in haberie göre Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında 5 Ocak tarihinde Rum polisi ile göçmen kaçakçıları arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi vurularak öldürüldü.

Lurucina köyünden güneye geçtiği iddia edilen 3 araca ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından ateş açıldı.

Olayda, açılan ateş sonucu araçların birinde vurulan 24 yaşındaki Pakistanlı bir gencin cansız bedeni, 6 Ocak tarihinde Strovolos bölgesinde bulundu.

24 yaşındaki gencin araçlardan birinden Strovolos bölgesine atıldığı ve köpeğini gezdiren bir şahıs tarafından bulunarak polise haber verildiği açıklandı.

Yaklaşık 4 gün süren soruşturma neticesinde çıkan balistik raporda Pakistan’lı gencin Rum polisinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği Rum Polis Basın Subaylığı tarafından doğrulandı.

Yetkililer, ilk polis raporunda sürücülerden birinin polis devriyesine çarpması sonucu araçların lastiklerine ateş açıldığını bildirdi.

Philenews gazetesi, olayın yaşandığı bölgede ikinci bir aracın daha bulunduğunu ancak devam eden soruşturmada bunun henüz tespit edilemediğini yazdı.

Medyada yoğun bir şekilde dile getirilen temel soru ise, 24 yaşındaki Pakistanlı gencin cesedinin olay yerinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Lefkoşa'nın Akropolis semtinde nasıl bulunduğu oldu.

Öte yandan, Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, siyasi partilerin polis tarafından örtbas yapıldığına dair açıklamalarını asılsız ve popülist olarak nitelendirdi. Bakan, olayın tüm detaylarının soruşturulmakta olduğunu ve polisin gereken protokolleri uyguladığını vurguladı. Ayrıca, yolsuzlukla mücadelede adalet sisteminin iyileştirilmesine odaklandığını belirtti.

Güney Kıbrıs Polis Sendikası Başkanı Nikos Loizides ise polis teşkilatına yönelik güven kaybı yaratılmaması gerektiğini ve olayda yer alan polis memurlarının gerekli prosedürlere uygun hareket ettiğini savundu.

Kaynak: Cyprus Mail