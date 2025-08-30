24 yaşındaki Şirin Melisa Engin ani bir şekilde hayatını kaybetti, evinde uyuşturucu bulundu: 1 tutuklu

Dağyolu’nda sakin 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Engin'in evinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi ve bir kişi tutuklandı.

Dağyolu’nda sakin 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, bugün saat 01.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Engin’in cansın bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, yarım cm genişlikte LSD türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

İkametgah sakini M.E.(E-37) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.