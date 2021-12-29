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247 Vaka

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223’ü yerel, 247 pozitif vakaya rastlandı
247 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.050  olup, 223’ü yerel 247 pozitif vakaya rastlanmış, 201 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 223 kişi ise yerel vakadır.

80 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

29 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.050

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 247

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 223

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 201

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.670.195

Toplam Vaka Sayısı: 35.011

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.643

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2232 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2172 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3458

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 354

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5666

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103506

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