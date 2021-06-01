24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 500 test yapıldığını, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını, 33 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, “1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadır. 24 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.” denildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa
Meriç-1/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9
Girne
Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1
Gazimağusa
Ulukışla-1/ Sakarya-1
Lefke
Lefke Merkez-1”
1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110
Toplam Vaka Sayısı: 7345
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 125
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2152
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7057”
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