25 bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

Meriç Yüksek Gerilim Şebekesi’nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, yarın, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Başpınar, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Ercan Havaalanı ve Kırklar'ın bir bölümünün elektrik enerji kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan Taşpınar köyü ve bölgesinde de yarın elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.
Elektrik Kurumu’nun yürüteceği proje çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden Taşpınar köyü yanında bölgedeki tesis ile su motorları da etkilenecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.
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