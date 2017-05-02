 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 95.322
  • Altın 142,867
  • Dolar 3,5382
  • Euro 3,8621
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

25. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 5. Tarih Avcıları yarışması yapıldı

»
25. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 5. Tarih Avcıları yarışması yapıldı
Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’de 5. Tarih Avcıları Yarışması yapıldı.

Gazimağusa Suriçi’nde gerçekleşen 8 okulun katıldığı etkinliğe öğrenciler eğlenceli zaman geçirirken tarih ile alakalı önemli bilgiler öğrendiler. Kıyasıya geçen yarışmada Birinci Polatpaşa Lisesi olurken, İkinci Doğa Koleji, üçüncü Çanakkale Ortaokulu, dördüncü ve teşvik ödülünün sahibi Bekirpaşa Lisesi oldu. Birinci gelen okulumuza kupasını ve madalyalarını Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter verdi.

Tarih Avcıları yarışmasında konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlediğimiz 5. Tarih Avcıları Yarışmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Gazimağusa Suriçinin tarihi açıdan önemine vurgu yapan Arter, gelecek nesillere bunu eğlenceli bir şekilde aktarmanın önemli olduğunu söyledi. Bu anlamlı, tatlı rekabet içerisinde geçen yarışmaya katılan tüm öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde,  22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve  1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” isimli kitap Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim edildi28 Nisan 2017 Cuma 12:33
  • Turnalar Kırsal Köy Etkinliği Pazar günü...28 Nisan 2017 Cuma 12:31
  • KAÜ’den büyük başarı27 Nisan 2017 Perşembe 13:51
  • Ruanda Soykırımı’nın 22’nci yıldönümünde anma programı düzenledi26 Nisan 2017 Çarşamba 14:52
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç SABDEK’e katıldı26 Nisan 2017 Çarşamba 14:44
  • 20. Resim Çizme Şöleni’nde başarılı resimler belirlendi26 Nisan 2017 Çarşamba 14:08
  • “Bozan Oratoryosu” Müzik CD’leri çıktı26 Nisan 2017 Çarşamba 14:03
  • Satrançta 2017 Federasyon Kupası Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi26 Nisan 2017 Çarşamba 12:50
  • 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Ece Kaptanoğlu piyano resitali verecek26 Nisan 2017 Çarşamba 12:14
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Aylin Örek’in sergisini açtı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti