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25 gemiyi bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de

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25 gemiyi bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de
25 gemiyi bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de

Muaveneti-i Milliye’den Queen Elizabeth’e Çanakkale Savaşında yer alan 25 gemiyi bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sergilenecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı, Çanakkale Deniz Savaşlarında yer alan 25 gemiyi, 1/100 ölçekli gerçekçi modellerle bir araya getiren dünyadaki tek koleksiyon, 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’da, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla açılacak sergide Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de meraklılarıyla buluşacak.

Sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de önemli etkilere sahip Çanakkale Savaşı’ının deniz savaşlarında yer alan 25 gemiyi 1/100 ölçekli gerçekçi maketlerle bir araya getiren dünyadaki tek koleksiyon, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde! Kalıcı olarak KKTC'ye getirilen ve dünyada bir örneği bulunmayan koleksiyon, ülkenin 6 ilçesinde açılacak sergilerle denizcilik tarihi ve sanat meraklılarıyla buluşacak. Lefkoşa’da düzenlenecek ilk sergi, 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi alanında açılacak.

Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan, kara ve deniz savaşlarının yaşandığı Çanakkale Savaşı, sadece Türk tarihini değil Avrupa tarihinin seyrini de en çok etkileyen savaşların başında geliyor. 106 yıl önce yaşanan savaşta İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo, Çanakkale Boğazından geçerek İstanbul'u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. 18 Mart 1915'te gerçekleşen deniz savaşında İngiliz ve Fransız tarafına geçit vermeyen Türk tarafı, sonraki dönemde aylarca süren kara savaşında da verilen on binlerce kayba rağmen geçit vermeyerek Müttefik Devletleri geri çekilmek zorunda bırakmıştı.

Muavenett-i Milliye’den Queen Elizabet’e Çanakkale Savaşı Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde!

15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi alanında açılacak sergide, “Çanakkale geçilmez” sözüyle hafızalara kazınan bu destansı savaşta yer alan 25 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri ziyaretçileriyle buluşacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona ve Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı Bandırma Vapuru’nun da yer aldğı koleksiyonda, Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep, Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Gerçekçi maketlerin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor.

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