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25 gram hintkenevirinden tutuklama

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25 gram hintkenevirinden tutuklama
25 gram hintkenevirinden tutuklama

1.      02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. M.A tutuklandı

 

Yine 02.08.2019 tarihinde saat 19:45 sıralarında  Girne’de C.F.I.’nin (E-34) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine polis tarafından kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri   olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı

C.F.I tutuklandı.

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