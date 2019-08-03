25 gram hintkenevirinden tutuklama

1. 02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. M.A tutuklandı

Yine 02.08.2019 tarihinde saat 19:45 sıralarında Girne’de C.F.I.’nin (E-34) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine polis tarafından kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı

C.F.I tutuklandı.