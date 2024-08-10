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25 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

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Girne Turizm Limanı'nda 25 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı Mehmet Can Kerpiç, cezaevine gönderildi.
25 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint keneviri) İthal ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan Mehmet Can Kerpiç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Adnan Kardeşler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli arama köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada Mehmet Can Kerpiç’in tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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