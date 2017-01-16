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25 gündür Mağusa'da kurtarılmayı bekleyen gemi: Chrisdul

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25 gündür Mağusa'da kurtarılmayı bekleyen gemi: Chrisdul
Mağusa’da 22 Aralık 2016’da şiddetli fırtına nedeni ile Palm Beach bölgesinde “Oxo adası” yakınlarında karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisi günlerdir kurtarılmayı bekliyor.

Mağusa’da 22 Aralık 2016’da şiddetli fırtına nedeni ile Palm Beach bölgesinde “Oxo adası” yakınlarında karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisi günlerdir kurtarılmayı bekliyor.

Palm Beach sahilinde kayalıkların üzerine tamamen oturan ve kurtarılma maliyetinin de oldukça yüksek olduğu belirlenen yük gemisi ilginç görüntüsü ile dikkat çekiyor.

 Yakınına gidilemese de bölgede hemen her yerden görülebilen gemi çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

Fotoğraf meraklısı Halil Hakan Ertuğ tarafından yukarından görüntülenen geminin durumu ve kayalıkların manzarası farklı bir görüntü yaratıyor.

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Kaynak: Yenidüzen

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