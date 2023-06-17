  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

25 Haziran hükümete güven oyu seçimi mi?

» »
25 Haziran hükümete güven oyu seçimi mi?
25 Haziran hükümete güven oyu seçimi mi?

25 Haziran tarihinde yapılacak seçim UBP-DP-YDP hükümetine güven oyu seçimine dönebilir. Seçim için KKTC'de 792 sandık kurulacak ve binlerce kişi seçimde görev yapacak. Tek milletvekilliği için ülke genelinde yapılacak seçim için hükümetin güven oylaması nitelendirilmesi yapılıyor.

Hükümet ortağı YDP'nn tarihindeki en düşük oyu alabileceği konuşulurken seçimden sonra DP ve YDP'nin yeniden birleşme tartışmalarının başlayabileceği kaydedildi.

Hükümetin büyük ortağı UBP ise seçimi kazanıp 2027 yılına kadar hükümette kalma hesapları yapıyor. Seçim ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir ön yoklama niteliği de taşıyor.

 Lideri Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı'na taşıma planları olan ana muhalefet CTP ise seçimi kazanıp ardından gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de değişimin önünü açmak istiyor.

Meclis dışında kalan TDP'de ise adayın YSK tarafından geçersiz ilan edilmesi şoku yaşanıyor. Solda birlik diye yola çıkan TDP, YSK kararı sonrasında adaysız kalmış durumda.

BY adayı Umut Ersoy henüz daha beklenen çıkışı yakalayamamış ise de BY'nin kent merkezlerinden hatırı sayılır bir oy alması bekleniyor.

Bağımsız aday Abdullah Korkmazhan'ın Lefkoşa ile Mesarya'nın bir bölümünde dikkat çekici bir oy alabileceği konuşuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir sürücü tutuklandı, 28 araç da trafikten men edildi17 Haziran 2023 Cumartesi 10:28
  • Kimliksizler, bugün eylem düzenliyor17 Haziran 2023 Cumartesi 10:24
  • Ersoy: Somut siyasete mühür vurun16 Haziran 2023 Cuma 19:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Waheed Hassan’ı kabul etti16 Haziran 2023 Cuma 16:49
  • Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, pazar günü KKTC’ye geliyor16 Haziran 2023 Cuma 16:48
  • Taçoy: "HP’yi bir artış olarak görüyorsunuz ama özele verilmiyor"16 Haziran 2023 Cuma 16:07
  • Agios Georgios ile Panagia Agia Napa kiliselerinin konservasyon çalışmaları tamamlandı16 Haziran 2023 Cuma 16:05
  • Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı16 Haziran 2023 Cuma 15:30
  • Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanlığına Mahmut Kanber getirildi16 Haziran 2023 Cuma 13:56
  • Amcaoğlu'ndan Karne Alan Çocuklara Çiçek16 Haziran 2023 Cuma 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti