25 Haziran hükümete güven oyu seçimi mi?

25 Haziran tarihinde yapılacak seçim UBP-DP-YDP hükümetine güven oyu seçimine dönebilir. Seçim için KKTC'de 792 sandık kurulacak ve binlerce kişi seçimde görev yapacak. Tek milletvekilliği için ülke genelinde yapılacak seçim için hükümetin güven oylaması nitelendirilmesi yapılıyor.

Hükümet ortağı YDP'nn tarihindeki en düşük oyu alabileceği konuşulurken seçimden sonra DP ve YDP'nin yeniden birleşme tartışmalarının başlayabileceği kaydedildi.

Hükümetin büyük ortağı UBP ise seçimi kazanıp 2027 yılına kadar hükümette kalma hesapları yapıyor. Seçim ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir ön yoklama niteliği de taşıyor.

Lideri Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı'na taşıma planları olan ana muhalefet CTP ise seçimi kazanıp ardından gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de değişimin önünü açmak istiyor.

Meclis dışında kalan TDP'de ise adayın YSK tarafından geçersiz ilan edilmesi şoku yaşanıyor. Solda birlik diye yola çıkan TDP, YSK kararı sonrasında adaysız kalmış durumda.

BY adayı Umut Ersoy henüz daha beklenen çıkışı yakalayamamış ise de BY'nin kent merkezlerinden hatırı sayılır bir oy alması bekleniyor.

Bağımsız aday Abdullah Korkmazhan'ın Lefkoşa ile Mesarya'nın bir bölümünde dikkat çekici bir oy alabileceği konuşuluyor.