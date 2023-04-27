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25 Haziran'da 1 Lefkoşa milletvekilliği yanında 1 muhtar ve 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de seçim yapılacak

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25 Haziran'da 1 Lefkoşa milletvekilliği yanında 1 muhtar ve 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de seçim yapılacak
25 Haziran'da 1 Lefkoşa milletvekilliği yanında 1 muhtar ve 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de seçim yapılacak

Halkın Partisi Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında milletvekilliğinden istifasıyla Meclis'te boşalan 1 Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin yapılacağı 25 Haziran'da, çeşitli nedenlerle boşalan 1 muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de yerel ara seçime gidilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2 numaralı duyurusunda 25 Nisan 2023 tarihli Meclis kararı gereği yapılacak ara seçimde; Cumhuriyet Meclisi’nde boş bulunan 1 Lefkoşa İlçesi milletvekili ile Lefkoşa İlçesinde boş bulunan 1 muhtar ve Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Lefke İlçelerinde boş bulunan ihtiyar heyeti üyelerinin belirleneceğini kaydetti.

Yerel ara seçimde Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarı Ayşen Hamitoğlu'nun vefatı nedeniyle boşalan muhtarlık ve çeşitli nedenlerle boşalan 4'ü Lefkoşa, 5'i Gazimağusa, 24'ü Girne, 13'ü İskele ve 4'ü de Lefke'de olmak üzere toplam 50 ihtiyar heyeti üyelikleri belirlenecek.

YSK'nın duyurusuna göre ara seçimde belirlenecek muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ilçelerine göre şöyle:

LEFKOŞA İLÇESİ

Değirmenlik – Akıncılar – Başpınar Mah.   - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lefkoşa – Karamanzade Mah.                      - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lefkoşa – Selimiye Mah.                                - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lefkoşa – Yenicami Mah.                               - 1 Muhtar

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Geçitkale – Serdarlı – Mallıdağ                     - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Geçitkale – Serdarlı – Yamaçköy                  - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Tatlısu – Aktunç Mah.                                      - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Yeni Boğaziçi – Yeni Boğaziçi                        - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

GİRNE İLÇESİ

Dikmen – Akçiçek                                             - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Dikmen – Güngör                                              - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Dikmen – Kömürcü                                           - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Dikmen – Şirinevler                                           - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Dikmen – Yeni Mah.                                           -1  İhtiyar Heyeti Üyeliği

Girne – Yukarı Girne Çiftlikler Mah.                - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Girne – Edremit  Mah.                                       - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Girne – Karakum Mah.                                      - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Girne – Karaman  Mah.                                     - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Girne – Zeytinlik  Kesimi Mah.                         - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lapta – Alsancak – Çamlıbel – Alemdağ     - 2  İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lapta – Alsancak – Çamlıbel – Geçitköy      - 2  İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lapta – Alsancak – Çamlıbel – Ilgaz              -3  İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lapta – Alsancak – Çamlıbel – Türk Mah.     - 1  İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lapta – Alsancak – Çamlıbel – Yavuz Mah.   - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

İSKELE İLÇESİ

Erenköy – Karpaz – Adaçay                                - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Erenköy – Karpaz – Derince                                - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Erenköy – Karpaz – Ersin Paşa Mah.                  - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Erenköy – Karpaz – Kuruova                                - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Erenköy – Karpaz – Polat Paşa Mah.                  - 3 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Erenköy – Karpaz – Sancar Paşa Mah.               - 3 İhtiyar Heyeti Üyeliği

İskele – Boğaziçi                                                     -1  İhtiyar Heyeti Üyeliği

İskele – Boğaztepe                                                 -1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

LEFKE İLÇESİ

Lefke – Bademliköy                                             - 2 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lefke – Çamlıköy Mah.                                        - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

Lefke – Gemikonağı Mah.                                   - 1 İhtiyar Heyeti Üyeliği

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