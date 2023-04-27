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25 Haziran'da ara seçiminde adaylar netleşmeye başladı... İşte adaylar...

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25 Haziran'da ara seçim tüm KKTC'de kurulacak sandıklarda yapılacak!
25 Haziran'da ara seçiminde adaylar netleşmeye başladı... İşte adaylar...

25 Haziran'da ara seçim tüm KKTC'de kurulacak sandıklarda yapılacak!

 

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER - Barışcan Şekerci

 

UBP ve CTP'nin anayasa gereği, Meclis'te oy birliği ile geçirdikleri ara seçim tarihi 25 Haziran olarak resmi gazetede yayınlandı.

Partiler yaptıkları istişarede seçim ve halk oylaması yasasına geçici maddeler koymak konusunda anlaşamadı.

Öneriler  arasında karma oyun kalkması, 3 seçim bölgesine geçilmesi ve ara seçimin sadece Lefkoşa ilçesinde yapılması vardı. Partilerin arasında herhangi bir uzlaşı olmayınca 25 Haziran'da seçilecek milletvekilliği için tüm KKTC hudutlarında sandıklar kurulacak.

Yapılacak olan ara seçimin maliyetinin 30 Milyon TL civarında olması bekleniyor.

 

UBP'NİN ADAYI ALİ BAŞMAN

Yapılacak ola ara seçimin için UBP Ali Başman'ı aday gösterme yönünde karar aldı.

 

DP'NİN ADAYI SERHAN AKTUNÇ

Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti ise Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç'u aday gösterme kararı aldı.


CTP ÜYEYE GİDEBİLİR

Ana muhalefet CTP'de ise birden fazla aday adayının ismi geçiyor. Birden fazla aday müracaatı olması durumunda CTP'nin üyeye gidip ön seçim yapması bekleniyor.

 

TDP'DE TACAN REYNAR HEYECANI

TDP'de ise yapılacak olan ara seçim içim eski hakim Tacan Reynar heyecanı yaşanıyor.

 

SOL HAREKET KORKMAZHAN DEDİ

Sol Hareket derneği ise Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan'ın seçimde bağımsız aday olması yönünde karar aldı.

 

YDP KENDİ ADAYI İLE

YDP'nin de seçime kendi adayı ile girme hazırldığında olduğu açıklandı.

 

BY KARAR AŞAMASINDA

Bağımsızlık Yolu ise seçim ile ilgili karar aşamasında olduğu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu'nun aday gösterilebileceği konuşuluyor.

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