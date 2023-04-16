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25 Haziran'da KKTC'de ara seçime doğru... Karma oy da kalkıyor...

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25 Haziran'da KKTC'de ara seçime doğru... Karma oy kalkıyor... UBP-CTP anlaştı....
25 Haziran'da KKTC'de ara seçime doğru... Karma oy da kalkıyor...

25 Haziran'da KKTC'de seçime doğru... Karma oy kalkıyor... UBP-CTP anlaştı...

Seçim ve Halkoylaması Yasasındaki Karma Oy Sistemi, mecliste ortak mutabakatla kaldırılacağı öğrenildi.

 

ÖZERSAY'IN YERİNE ARA SEÇİM

KKTC'de HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden istifası ile boşalan bir milletvekilliği için ara sçeime gidilmesi gündemde. Bununla birlikte Meclis'te iktidar ve muhalefetin konuyu görüştüğü ve “karma oyun kaldırılması” konusunda da uzlaştığı öğrenildi. Uzlaşının mecliste komiteye de gelmesi bekleniyor.

 

ARA SEÇİM SADECE LEFKOŞA'DA

Seçim ve Halkoylaması Yasasına geçici bir madde eklenerek boşalan milletvekilliği için sadece o seçim bölgesinde seçim yapılacağı eklenecek böylece ülke genelinde seçime gidilmesi gerekmeyecek.

 

KARMA OY DA KALKIYOR

Seçim tarihi konusunda ise 26 Nisan’a kadar “seçim 25 Haziran’da olacak” şeklinde bir karar çıkartılması gerekiyor. Bu hafta içi mecliste bu konunun gündeme geleceği öğrenilidi.

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