25 Haziran’da yeni pusula yeni mühür kullanılacak!

Oy pusulası ve mühürde değişiklik olduğu bilgisini de aktaran Şefik, parti adaylarının üst sırada bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığını ayrıca 25 Haziran seçiminde ülkede ilk kez “kaşe mühür” kullanılacağını açıkladı.

Oy pusulası ve mühürde değişiklik olduğu bilgisini de aktaran Şefik, parti adaylarının üst sırada bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığını ayrıca 25 Haziran seçiminde ülkede ilk kez “kaşe mühür” kullanılacağını açıkladı.

SEÇMEN SAYISINDA ARTIŞ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde, ülke genelinde 210 bin 121 seçmen için 713 sandık kurulacağını ve her sandıkta 3 olmak üzere, toplam 2 bin 139 sandık görevlisi bulunacağını aktardı. Şefik, ülkede son yapılan 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmen sayısının 208 bin 236 olduğunu, seçime katılım oranının ise yüzde 64.63 olduğunu da aktardı. Buna göre, 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısı 1,885 kişi arttı.

“HERKES KURALLARA SAYGI GÖSTERMELİ”

YSK Başkanı Narin Şefik, seçim günü saat 19.00’a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu, 19.00 ile 21.00 saatleri arasında yasağın Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabileceğini, nitekim son yıllarda 19.00 itibarı ile yasağın kaldırıldığını, 21.00’den sonra ise bütün yayınların serbest olduğunu hatırlatarak, kurallara herkesin saygı göstermesini istedi.

“PUSULALARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ”

Milletvekilliği oy pusulasının, Meclis’te Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılan tadilat nedeniyle “alışılagelmiş” oy pusulasından farklı olduğunu belirten Şefik, “O tadilat neticesinde, partiler oy pusulasının üst sırasında, bağımsız adaylar alt sırada yer aldı. Gerek partilere gerek bağımsız adaylara oy verme şekli ‘EVET’ mührü parti veya bağımsız adayların bölümlerindeki karelerin birisinin içerisine bir kez basmakla olacak. Herkesin bir oyu vardır. O bir oyu da oy pusulasının üzerinde 6 parti 7 bağımsız için ayrılan bölümlerde 3×3 santimlik karelerin bir tanesinin içerisine bir kere ‘EVET’ mührü basılarak oy verilmesi gerekir” diye konuştu.

“FARKLI MÜHÜR KULLANILACAK”

Bu seçimde, farklı mühür (kaşe mühür) kullanılacağı bilgisini de aktaran YSK Başkanı Narin Şefik, “Vatandaşın iradesinin sandığa yansıması noktasında belki daha az hata olur. Mürekkep izi, yansıma, çift mühür gibi sorunlar yaşanıyor, bunun önüne geçmek için bu mührü getirttik. Mürekkep azdı fazlaydı, ikinci defa mühür basılması sorunlarını ortadan kaldırır düşüncesindeyiz. Maliye Bakanlığı da bize gereken desteği sağladı ve mühürler getirildi” dedi. Şefik, seçmenlere seçmen kartları ile birlikte nasıl oy kullanılacağını izah eden bir broşür de göndereceklerini ve sandık kurulu üyelerinin ise 19 Haziran itibarıyla eğitime alınacağını da kaydetti.