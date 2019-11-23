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25 Kasım Akıncı Anastasiadis Belgesi! Olur mu? Neden olmasın?

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25 Kasım Akıncı Anastasiadis Belgesi! Olur mu? Neden olmasın?
25 Kasım Akıncı Anastasiadis Belgesi! Olur mu? Neden olmasın?

25 Kasım Salı günü Kıbrıslı Liderler Mustafa Akıncı ve Nicos Anastasiadis Berlin’de bir otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti ile bir araya gelecek.

Görüşme gayri resmi olarak yapılacak.

Akşam yemeğine geçilecek ve uzun saatler yemekte konuşulacak.

Beklenti bu, zira daha önce de Guterres benzer yöntemler denedi.

Tam bir uzlaşı uzmanı olan Guterres’in özellikle yemek masasında tarafları ikna etme çalışması devam edecek.

Berlin sembolik olarak önemli bir Avrupa başkenti zira uzunca yıllar doğu ve batı Berlin olarak ayrılmış.

İşte bu sembol şehirde Avrupa’nın son bölünmüş şehri Lefkoşa’nın iki lider ve aslen iki Limasollu 50 yıllık Kıbrıs meselesine bir hal çaresi arayacaklar.

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Berlin’de zivaniya var mıdır?

Zira, Kıbrıslılar liderleri arasındaki eski sıcak görüntüleri özlemiş durumda.

Ya Akıncı ya da Anastasiadis’in ekibi bu zivaniya meselesini mutlaka düşünmeli.

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Berlin toplantısı öncesi Kıbrıs Rum ve Türk toplumunda beklentiler dibe vurmuş durumda.

Müzakerelerde tam bir çöküş noktasında ve de toplumlarda büyük bir çözüm umutsuzluğu var.

İşte iki Kıbrıslı Lider iki Limasollu bu kaderi değiştirebilecek önemli bir fırsatı yakalamış durumda.

Belki de son bir fırsat penceresi...

Hele de Berlin’de BM Genel Sekreteri ile de bir araya gelmişken bir zirve belgesi de imzalanırsa işte o vakit gidişatın değişti yer burası olacaktır.

Olmaz mı?

Neden olmasın?

Zaten 50 yıldır Kıbrıs meselesinin konuşulmamış nesi kaldı ki?

Sadece yapılması gereken irade göstermek, karşılıklı bir adım ileriye atmak...

Sanırım iki liderin de hem toplumlarına hem de bu topraklara olan borcudur bu.

Yoksa, aksi ebedi bölünmeye kadar gidecek bambaşka acılı bir yola taşlar örülmeye başlayacak.

Ve de bu cesur ileri adımı atamayan, atmayan liderler olarak tarih sahnesinde yerlerini alacaklar daha öncekilerin olduğu gibi.

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