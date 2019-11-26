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25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bağımsızlık Yolu Girne’de yürüdü

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25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü ve Kadın Eğitim Kolektifi Girne’de yürüyüş gerçekleştirdi.
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bağımsızlık Yolu Girne’de yürüdü

Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'da Girne Belediye Binası önünde başlayan yürüyüşte,  Kadın Sığınma Evi talebi yükseltildi, "Erkek vuruyor devlet koruyor" "Susma haykır kadına şiddete hayır", "Gece kulüpleri kapatılsın" "Cami değil sığınma evi" gibi sloganlar atıldı.


Atatürk büstünün önünde Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan tarafından okunan basın açıklamasında, Mirabel kardeşlerin devlet eliyle tecavüze uğrayıp öldürülmesinden bugüne kadına yönelik tutumun değişmediği, devletin şiddeti önlemek ve cinayetle mücadele etmek, kadını korumak bir yana, kadına yönelik şiddetin önünü açarak kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya devam ettiği savunuldu.


Okunan bildiride Sığınma evlerinin kurulması, Seks köleliğine göz yuman gece kulüplerinin kapatılması, Kadın yıpranma payının geri getirilmesi, Şiddet önleme merkezlerinin kurulması, Devlet tarafından, kadına karşı şiddet önlemeye yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi Sosyal hizmetler dairesine ayrılan bütçenin artırılması talepleri dile getirilerek, mücadelenin sokakta, iş yerinde, evde, kadınlar güvende olana kadar süreceği sözü verildi.

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