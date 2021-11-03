25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Mağusa'da yürüyüş gerçekleştirilecek

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla birçok kadın örgütü 25 Kasım Perşembe günü saat 15:00’da Topçu Bulvarı’ndan(Elektrokur Önü) MGA Sakarya’ya kadar bir yürüyüş yapıyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla birçok kadın örgütü 25 Kasım Perşembe günü saat 15:00’da Topçu Bulvarı’ndan(Elektrokur Önü) MGA Sakarya’ya kadar bir yürüyüş yapıyor.

Etkinlikle ilgili detayları konuşmak ve destek istemek için Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Başkanı Özlem Bilgehan, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Ertugay Tokyay, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Mağusa Şube Başkanı Esin Önen, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Sonuç Zorlu bugün Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Özlem Bilgehan konuşmasında, kadına şiddete karşı Mağusa’daki derneklerin bir araya geldiğini ve etkinliğe tam destek verdiğini ifade ederek, Akova, Alaniçi, Yıldırım, Yeniboğaziçi Kadın Dernekleri ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin etkinliğe destek veren diğer dernekler olduğunu söyledi.