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‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenleniyor

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Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü.
‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenleniyor

Gün nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, şiddete karşı farkındalık yaratılmaya çalışılacak.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi bugün “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle Girne’de yürüyüş düzenleyecek.

Kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, bugüne kadar ülkede öldürülen kadınları anmak amacıyla Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin düzenleyeceği, Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin destekleyeceği yürüyüş, saat 18.00’de Kordonboyu’nda Atatürk Büstü önünde başlayacak. Yürüyüş, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenlenecek etkinlikle son bulacak

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