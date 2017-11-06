Kadın Eğitimi Kolektifi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olan 25 Kasım’da düzenlenecek eylem ve etkinlikleri organize etmek üzere tüm örgütleri 10 Kasım Cuma günü saat 17.30’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde toplanmaya çağırdı.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde sesimizi her zamankinden daha güçlü şekilde duyurmak için sokakta olmamız gerekiyor” denildi.

Kadına yönelik şiddete karşı birlikte durulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Devletin Kadın Sığınma Evi kurmasının elzem olduğunu haykırmak, bir kız kardeşimizi daha kaybetmeye tahammülümüz olmadığını söylemek, tüm kız kardeşlerimiz güvende olana kadar mücadeleyi sürdüreceğimizi hatırlatmak için sokakta olacağız” ifadelerine de yer verildi.