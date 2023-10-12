  • BIST 8330.64
  • Altın 1676.635
  • Dolar 27.7386
  • Euro 29.5685
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

25 kişi vatandaşlığa alındı

» »
Hükümet, 25 kişiye vatandaşlık hakkı verdi, kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 kişi vatandaşlığa alındı

Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

1. GÜLŞAH KIZILKAYA

2. GÜLFEM KAŞKAN

3. DOĞUKAN MERT KURT

4. NİSA SUNCA

5. EYLEM KIRAÇ

6. IZABELA MONIKA GORA

7. YILMAZ ŞİPA

8. AYNUR KILIÇ

9. YELİZ AYDIN

10. GÜLFEM BOZDOĞAN

11. EVRİM KUTLU

12. SEDAT ÖZTÜRK

13. MEHMET ASTAM

14. CANSU AYTEN

15. FURKAN ÖZTÜRK

16. DUYGU GEYİK

17. ALEYNA SEVEN

18.OKTAY TELLİ

19. ENVER CANER ÇAKICIOĞLU

20. DEMET HAYMALI

21. ABDULLAH BAYRAKÇI

22. İSMAİL SERİN

23. İREM BEBEK

24. BELGİN BÜLBÜL

25. GÖKHAN KİREÇÇİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Oğuz, KTTO yetkililerini kabul etti...11 Ekim 2023 Çarşamba 16:41
  • Dinçyürek: Mağusa Devlet Hastanesi'nde Fako yöntemiyle göz ameliyatları başlayacak11 Ekim 2023 Çarşamba 16:30
  • Asım Akansoy: Federasyonu gömmek için Kıbrıs Türk Devleti’ni kurmak Erhan Arıklı’yı aşar11 Ekim 2023 Çarşamba 16:15
  • Gazimağusa ve İskele'de geniş bir bölgede yarın elektrik kesintisi olacak11 Ekim 2023 Çarşamba 16:01
  • Yüksek Mahkeme’nin ‘Karikatür Davası’ndaki beraat kararı insan hakları, ifade özgürlüğü, toplumsal barış ve demokrasi açısından çok önemli bir karar ve kazanımdır.11 Ekim 2023 Çarşamba 15:59
  • Tatar: UBP Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, büyük projelere imza attı11 Ekim 2023 Çarşamba 15:55
  • Maliye’de beş sendika ile görüşme yapıldı11 Ekim 2023 Çarşamba 15:54
  • Hafta sonu yağmurlu geçecek11 Ekim 2023 Çarşamba 15:49
  • Hasipoğlu: UBP mukavemetçi, çağdaş, demokrat, Atatürkçü düşüncenin siyasal oluşumu11 Ekim 2023 Çarşamba 15:16
  • Üstel: Yeni Girne Hastanesi 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete girecek11 Ekim 2023 Çarşamba 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti