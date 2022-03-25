25 Mart Ayaklanmasının Yıldönümü Bugün Güney Kıbrıs'ta da Kutlanıyor

Yunanistan'ın Osmanlıdan bağımsızlığını kazandığı tarih olan 25 Mart 1821'in yıldönümü, bugün Güney Kıbrıs’ta kutlanıyor.



25 Mart yıldönümü dolayısıyla bugün resmigeçit töreni düzenleneceğini yazan Alithia gazetesi, Rum siyasi partilerin de günün anlam ve önemi dolayısıyla açıklamalar yaptıklarını ve açıklamalarında bugünkü konjonktüre ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine de atıfta bulunduklarını belirtti.

Gazeteye göre DİSİ partisi açıklamasında, 25 Mart yıldönümünü bu yıl da saygı ve milli gurur duygusuyla andığını belirtirken, DİKO ise açıklamasında, 25 Mart yıldönümünü ve kahramanların fedakârlıklarını “milli çıkarlarını tehdit eden Türkiye ve diğerlerinin yönlendirmelerine karşı, ulusal itibarı yükselterek” andıklarını öne sürdü.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL partisi ise açıklamasında “Yunan ayaklanmasının özgürlük ve mücadele sembolü olduğunu” ileri sürerken, Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu ise gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, 25 Mart yıldönümünün “gelecek için aydınlık bir yol gösterici olduğu” iddiasında bulundu.