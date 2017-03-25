25 Mart Cumartesi Günlük Burç yorumları

25 Mart Cumartesi Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

25 Mart 2017 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Aslında moraliniz yüksek fakat gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir ve siz sabırsız olabilirsiniz. Beklentileriniz ile ilgili gelişmeler olması gerekenden daha yavaş olabilir veya beklediğinizden daha farklı bir yönde gelişebilir. Bu arada bazı karışıklıklar ortaya çıkabilir. Kıskançlıklar ve düşmanca tavırlardan etkilenebilirsiniz. Ancak sizin de davranışlarınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kıskançlık çekecek davranışlarda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Bu arada harcamalarınıza dikkat edin ve bütçenizi aşan yatırımlardan kaçının.

25 Mart 2017 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sorumluluk hissettiğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Özellikle üzerinizde baskı duygusu uyandıran konular sabah saatlerinde gündeme gelebilir. Fakat bugün serinkanlı davranacaksınız ve olaylara itiraz etmek yerine makul ve çözümleyici bir tavır içinde olabilirsiniz. Özellikle Burcun son on günlük devresinde doğmuş olanlar bazı engelleyici durumlar ile karşılaşabilir, karamsar olabilirler. Ancak olayları ve kendinizi zorlamak yerine gelişmeleri akışa bırakırsanız, sorunları daha kolay çözebilirsiniz.

25 Mart 2017 Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde sorumluluklarınız ile ilgilenecek ve sizden beklenen işleri rahat bir biçimde yapacaksınız. Ancak öğlene doğru alacağınız bir haber sizi heyecanlandıracak. Duygularınız değişecek ve hayal gücünüz uyanacak. Ancak hayallerinizi gerçekleştireceğinize inanmanız gerekiyor. İlginç gelişmeler olabilir ve yaratıcılığı yüksek kişilerle tanışmak, sizin de yaratıcılığınızı uyandıracak. Fakat hırslı ve sabırsız bir tavır içinde olabilirsiniz. Tahammülsüz ve öfkeli davranmamaya özen gösterin. Aslında yaratıcı ve çözümleyici olabilirsiniz fakat sabırsızlık ve gerilim yüzünden işleri zorlaştırmanız mümkün.

25 Mart 2017 Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne farklı bir heyecan ile başlayabilirsiniz ve sabah saatlerinde ciddiye aldığınız konular ile ilgileneceksiniz. Sabırsızlık ve gerilim hissedebilirsiniz fakat sabırlı ve dirayetli davranmayı başarabilirsiniz. İtiraz ettiğiniz konu hakkında davranışlarınızı değiştirebilir ve çözümleyici bir tavır içinde olabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız bazı olaylar, huzursuzluk ve gerilim hissetmenize neden olabilir ancak sezgilerinize güvenin ve içinizden yükselen sese kulak verin. Hemen telaşlanmayın. Yolculuk yapmak ve seyahat projeleri sizi rahatlatacak.

25 Mart 2017 Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Üzerinizde baskı yaratan konular ile ilgileneceksiniz. Geleceğe yönelik ciddi projeleriniz olabilir ve sorumluluklarınızı fazla zorlanmadan yerine getirebilirsiniz. Daha önce yapılması gereken işleri şimdi yapmaya başlayabilirsiniz. Korkularınız ile başa çıkacak gücü içinizde hissediyorsunuz ve daha önce cesaret edemediğiniz her ne var ise, yapabilecek duruma geliyorsunuz. Aniden ortaya çıkan durumlar şaşırtıcı olabilir fakat sizi pek fazla etkilemeyecek. Siz dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız ve çözümleyici tavırlarınız ile çevrenizi etkileyeceksiniz.

25 Mart 2017 Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve geleceğe yönelik daha önce yapmış olduğunuz projelerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Önem verdiğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz ve onların desteğini isteyebilirsiniz. Ayrıca sorunları çözmek için disiplinli ve sabırlı bir tavır sergileyeceksiniz ve büyüklerinizin takdirini kazanacaksınız. Eskiden merak ettiğiniz konular şimdi karşınıza çıkabilir veya geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz ve güvendiğiniz kişilerin yardımını isteyebilirsiniz

25 Mart 2017 Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde önem verdiğiniz konular ve büyüklerinizin sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Ancak öğlene doğru haliniz değişecek ve kendinizi farklı hissedeceksiniz. Ani değişiklikler olabilir ve huzursuzluk duyabilirsiniz. Kararlarınızı gözden geçirdiğiniz bir dönem ve geleceğe yönelik bazı endişeler hissedebilirsiniz. Fakat özgür olmak ve sorumluluklarınızın ağırlığından kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Ayrıca yaşantınızda radikal değişiklikleri arzuluyor olabilirsiniz. Ancak harekete geçmek pek kolay değil. Ve zaten sabırlı olmanız gereken bir süreç içindesiniz. Hareketli bir gün geçireceksiniz.

25 Mart 2017 Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Üzerinizde baskı yaratan konular ile ilgileneceksiniz. Özellikle komşular, arkadaşlar ve çocuklarınızın ihtiyaçları ile ilgilenebilirsiniz. Daha önce yapılması gereken işleri şimdi yapmaya başlayabilirsiniz. Gelişmeleri akışına bırakın ve bu arada siz de değiştirmek istediğiniz ne varsa, dikkatinizi odaklayın. Öğlene doğru aniden ortaya çıkan durumlar karşısında huzursuzluk duyabilirsiniz. Fakat telaşlanmayın ve sezgilerinize güvenin. Yapıcı ve anlayışlı davranırsanız, sorunların kendiliğinden çözüldüğünü anlayabilirsiniz. Bu arada yaratıcılığınızı uyandıracak kişiler ile karşılaşabilirsiniz.

25 Mart 2017 Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Önemsediğiniz konular ile ilgilenecek ve sabah saatlerinde ciddi çalışmalar içinde bulunacaksınız. Büyüklerinizin istekleri ile ilgilenebilir, kurumlar ve devlet daireleri ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bu arada dikkatinizi yükseltin ve özellikle evraklar konusunda tedbirli olun. Kafanızı karıştıran kişiler olabilir. Fakat isteklerinizi gerçekleştirme konusunda kararlı bir tavır içinde olacaksınız. Gelişmeler yavaş olsa bile sizin istediğiniz yönde oluşuyor. Bu durum kendinize olan güveninizi yükseltecek. Bugün dostlarınız ile görüşebilirsiniz ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz.

25 Mart 2017 Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygusal ve alıngan olabilirsiniz fakat duygularınızı dışarı yansıtmayacaksınız ve haliniz öğlene doğru azalacak ve dikkatinizi yapmak istediğiniz işlere odaklayacaksınız. Hırslı bir tavır içinde olabilirsiniz fakat strateji uygulayacak ve kendinizi yenilemeyi başaracaksınız. Bu arada sevdiğiniz ile ilgili duygularınız derinleşebilir ve bazı ayrıntılar gözünüzde büyüyor olabilir. Ayrıntılar ile fazla ilgilenmeyin ve moralinizi yükseltin. Ayrıca sevdiğinize karşı daha anlayışlı ve ilgili davranmanız gerekiyor. Sezgilerinize güvenin ve isteklerinizi ortaya koymak için gayret gösterin. Aslında hoş fırsatlar karşınıza çıkıyor ve siz iyi değerlendirmek için gayret gösteriyorsunuz. Ancak çok fazla inceleyici olmayın. Yapıcı ve olumlu davranırsanız, kazanacaksınız.

25 Mart 2017 Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde önem verdiğiniz konular ile ilgilenecek ve daha önce cesaret edemediğiniz konulara yönelik girişimci bir tavır içinde bulunacaksınız. Harekete geçmenizi durduran kişiler veya olaylar olabilir fakat yapıcı ve kararlı bir tavır sergilemeyi başaracaksınız. Bu arada bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek için gayret gösterebilirsiniz. Ayrıca meydana gelen olaylar, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için sizi zorlayabilir. Fakat gereken değişiklikleri yapabilirsiniz. Güçlü dostlarınızın desteğini alacaksınız ve kendinizi güçlü hissedeceksiniz.

25 Mart 2017 Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde alacağınız bir haber ile harekete geçebilirsiniz. Özellikle iş arkadaşlarınız ve çocukların sorunları ile ilgilenmeniz mümkün. Eskiden yapılması gereken işler, ihmal edilmiş veya unutulmuş konular gündeme gelebilir ve bugün çözümlemek için harekete geçebilirsiniz. Önemli kişiler ile görüşebilirsiniz ve kendinizi disipline etmeyi başarabilirsiniz. Bugün dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşacaksınız ve yapmanız gereken işler ile ilgileneceksiniz. Büyükleriniz ve güvendiğiniz kişiler sizi destekleyecek.