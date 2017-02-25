25 Şubat Burç Yorumları

25 Şubat Cumartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Çeşitli araştırmalar yapabilir ve karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Bazı gelişmeler kafanızı karıştırabilir. Karar vermek için aceleci davranmayın. Projelerinizi uygulamak için sabırsız olabilirsiniz. Ancak kendinizi ve çevrenizi zorlamaktan kaçınmalısınız. Hırslı ve öfkeli bir tavır içinde bulunmayın ve çevrenizin kıskançlığınız çekecek şekilde davranmayın. Parasal ihtiyaçlarınız artmış olabilir. Veya daha çok kazanmak isteyebilirsiniz. Biraz makul olursanız, projelerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Bu arada yapabileceğinizden daha büyük sorumluluk almaktan kaçınmalısınız.

Günlük Burç Boğa Burcu

Heyecanlı ve duygusal olacağınız bir gün. Sabah saatlerinde duygularınız derinleşebilir ve hayal gücünüz sizi gerçeklerden çok ötelere götürebilir. Yabancılar ile işbirliği yapmak ve uzak ülkelere seyahat etmek veya sanatsal faaliyetlerde bulunmayı hayal edebilirsiniz. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik atılımda bulunmak istediğiniz bir dönem. Ancak karar vermek için acele etmeyin ve şimdilik gelişmeleri bekleyin. Bugün yapıcı ve olumlu davranabilir, sempatik ve anlayışlı tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz.

Günlük Burç İkizler Burcu

İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Eviniz, komşular ve yakınlarınızla ilgilenebilirsiniz. Daha önce yapmanız gereken işleri şimdi yapacaksınız. İsteklerinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz. Bu arada öğrendiklerinizi hemen uygulamak isteyebilirsiniz. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik makul ve yapıcı bir tavır içinde bulunacaksınız. En azından sorunları çözümlemek için pratik davranacaksınız ve enerjinizi yapıcı yönde kullanacaksınız. Sürprizler ve ilginç gelişmeler olabilir ve siz bunlardan keyif alabilirsiniz.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Ani değişikliklerden etkilenebilirsiniz ve olaylara daha farklı açılardan bakabilirsiniz. Bu arada hırslı ve sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Etkileyici kişiler ve marjinal çevreler ilginizi çekebilir. Ancak farklı çevreler ile ilişkilerinizde daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Olayları en ince ayrıntısına kadar gözden geçirebilirsiniz ancak küçük detaylara takılı kalmasanız iyi olacak. Bu arada küçük detayların önemli olduğu işler yapanlar için verimli bir zaman. Büyüklerinizin desteğini alabilirsiniz.

Günlük Burç Aslan Burcu

Çevrenizde olup bitenlerle ilgileneceksiniz fakat kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Özellikle kafanızı karıştıran sorunlar ile ilgili hemen karar vermeyin ve dedikodular ile fazla ilgilenmeyin. Kolay çözüleceğini düşündüğünüz konuları engelleyen durumlar karşısında düşüncelerinizi değiştirmeniz mümkün. Fakat sabırlı olun ve araştırmaya devam edin. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sürprizler keyfinizi yerine getirecek. Bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Aslında yaşam enerjiniz yüksek fakat kafanız karışık olduğu için sağlığınız etkilenebilir. Özellikle uyku ve beslenmenize özen gösterin.

Günlük Burç Başak Burcu

Hayaller kurarak güne başlayabilirsiniz fakat endişelerden uzak durmalı ve yapıcı bir tavır içinde bulunmalısınız. Alacağınız haberler sizi harekete geçirecek ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Aniden gelişen olaylar karşısında kuruntulu bir tavır içine girmekten kaçının ve çözümleyici olun. Zaten farklı fikirleriniz ile çevrenizi etkileyeceğiniz bir gün. Ancak kayıplar ile ilgilenirseniz, duygularınız karışabilir. Buna karşılık iyi duygunuzu yükseltebilirsiniz ve etkileyici olabilirsiniz. Dostlarınızın ilgisi ve desteği ile kuşkularınızdan uzaklaşınız.

Günlük Burç Terazi Burcu

Bugün dikkatinizi dış dünyaya yöneltecek ve çevrenizde olup bitenler ile ilgileneceksiniz. Bu arada size ihtiyacı olan yakınlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir. Bu durum kafanızı karıştırsa bile ilginç çözümler üretmeniz mümkün. Ani değişiklikler pek hoşunuza gitmeyebilir fakat kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Böylece olayları daha farklı açılardan yorumlayabilirsiniz. Aslında dikkatinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının.

Günlük Burç Akrep Burcu

Eski projelerinizi gerçekleştirmek için uygun fırsatlar çıkıyor. Ayrıca araştırma yapmak için uygun zaman. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir ancak gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Önemli işler yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz ve büyük projeler yapabilirsiniz. Geleceğe yönelik istekleriniz giderek artıyor ve girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili yeni atılımlarda bulunabilirsiniz.Üstelik güçlü kişilerin sizi desteklediği bir dönemdesiniz ve siz de güçlü olmak ve gücünüzü göstermek istiyorsunuz.

Günlük Burç Yay Burcu

Arkadaşlarınızdan alacağınız haberler ve teklifler keyfinizi yerine getirecek. İletişim trafiğinizin hareketli olduğu bir gün. İstekleriniz giderek artıyor ve düşüncelerinizi yakınlarınıza anlatabilir, onların desteğini isteyebilirsiniz. Girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu öğreneceksiniz. Duygularınız yerine mantığınız ile hareket ederseniz, başarılı olacaksınız. İlginç organizasyonlar yapabilirsiniz ve eski projelerinizi uygulamak için harekete geçebilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Heyecanlı ve duygusal olacağınız bir gün. Çok çeşitli hayaller kurabilirsiniz. Sabah saatlerinde alacağınız haberler hayal gücünüzü harekete geçirecek. Mistik kişiler veya sanatçılar ile karşılaşabilir ve heyecan duyabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, seyahat programları yapabilirsiniz. Doğa ve natürel yaşam tarzı ilginizi çekecek. Doğa sporlarının yapıldığı organizasyonlara ilgi duyabilir ve sanatsal faaliyetlerin bulunduğu ortamlarda dolaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük Burç Kova Burcu

Yaratıcı fikirleriniz ile hem arkadaşlarınızı, hem de yakınlarınızı etkileyeceksiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki sorunları çözümlemek için olayları akışına bırakın ve sevdiğinizi fazla zorlamayın. Özellikle ilişkinizi sorgulayabilir ve geçmişte yaşadığınız olayları derinden inceleyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumu gözden geçirecek ve geleceği düşüneceksiniz. Ancak geleceğe yönelik isteklerinizin değişmeye başladığını hissedebilirsiniz. Bazı olayları baskı olarak algılamanız mümkün. Meydana gelen olaylar, hayata ve ilişkinize bakış açınızı değiştirmeniz için zorluyor...

Günlük Burç Balık Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız ve daha farklı düşüneceksiniz. İş arkadaşlarınız, komşularınız, kardeşleriniz veya çocuklar ile ilgili düşüncelerinizi ve bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Zaten meydana gelen olaylar, bakış açınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor. Olumlu ve yapıcı yönden olayları yorumlarsanız, sorunlarla başa çıkmanız kolay olacak. Sevdiğinizin ilgisi ve sıcak davranışları moralinizi yükseltecek. Ayrıca dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. Evraklar, faturalar ve alınması gereken kararlar konusunda aceleci davranmayın. Aklınız yerine sezgilerinize güvenirseniz, daha başarılı olacaksınız.