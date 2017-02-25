25 Şubat Günün Menüsü

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25 Şub. 17 Günün Menüsü

Tas kebababı

Fırında Baharatlı Patates

Çoban Salata

Limonlu Kek

Tas kebabı

Malzemeler

800 gram kuşbaşı dana eti1 yemek kaşığı ayçiçek yağı1 yemek kaşığı tereyağı1 adet orta boy kuru soğan3 diş sarımsak1 yemek kaşığı un1 adet orta boy havuç2 adet orta boy patates1 tatlı kaşığı domates salçası3 su bardağı sıcak su1 çay kaşığı tuz4 adet tane karabiber

Püf Noktası

İlk olarak yüksek ateşte renk alana kadar kavuracağınız dana etlerini öncelikle kendi suyunda pişirin. Sosun berrak olması için bu esnada yüzeye çıkan kahverengi köpük kısımlarını tencereden alın.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre yemeğin suyuna bir parça daha kıvam verecek olan unu kullanmayabilir, kıvamı sadece patatesin nişastası ile yakalayabilirsiniz.Kuru soğanı rendeledikten sonra kullanabilir, salça yerine rendelenmiş domates tercih edebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Yıkadığınız kuşbaşı dana etlerinin suyunu süzdürün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

Mümkünse döküm bir tencerede ayçiçek yağını kızdırın, tereyağını ekledikten sonra etleri tencereye alın. Yüksek ateşte, kapağı kapalı tencerede suyunu çekene kadar pişirin.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz havucu halka halka, patatesleri iri küpler halinde kesin.

Yemeklik doğradığınız kuru soğan ve bütün haldeki sarımsakları kavrulmakta olan etlerle birlikte hafif bir renk alana kadar kavurun.

Bu aşamada ekleyeceğiniz unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. Salçayı ekleyin ve karıştırın.

Ardından sıcak suyu tencereye aktarın. Doğranmış havuç ve patatesleri ilave edin. Tane karabiber ve tuzu katın.

Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin. Bayram sofranızda sevdiklerinizle paylaşın.

Fırında baharatlı Patates

Malzemeler

5 adet orta boy patates2 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı toz kırmızı biber1 tatlı kaşığı kekik2 dal biberiye2 diş rendelenmiş sarımsak1 çay kaşığı tuzServisi için:4 dal taze kişniş

Püf Noktası

Patatesleri fırın tepsisine tek kat olacak şekilde dizmeye özen gösterin. Aksi takdirde bazıları çıtır bazıları yumuşak kalacaktır.

Pişirme Önerisi

Mevsiminde taze patates kullanıyorsanız kabuklarını soymadan fırınlayın.

Nasıl Yapılır?

Patatesleri elma dilimi halinde kesin ve geniş bir karıştırma kabına aktarın.

Patates dilimlerini zeytinyağı, toz kırmızı biber, kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile karıştırarak harmanlayın.

Tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine baharatlı patatesleri yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25- 30 dakika kızarana kadar fırından yükselen mis gibi kokuyu içinize çeke çeke bekleyin.

Taze kişnişleri incecik kıyın. Servis tabağına aldığınız baharatlı patateslerin üzerine serpiştirdikten sonra ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi

Cips niyetine çeşitli soslarla birlikte tüketebileceğiniz gibi tavuk ve köfte tariflerinin yanında da ikram edebilirsiniz.

Çoban salata

Malzemeler

4 adet orta boy domates3 adet orta boy yeşil biber2 adet orta boy salatalık1 adet büyük boy kuru soğan1/4 demet maydanoz5 yemek kaşığı zeytinyağı4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu1/2 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Çoban salatayı hazırlamak için; sap kısımlarını aldığınız sulu ve orta boy domatesleri ince ince doğrayın.

Kabuğunu soyduğunuz salatalıkları domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.

Ortadan ikiye kestiğiniz ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri yarım ay şeklinde kesin.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde ya da arzuya göre ince piyazlık doğrayın. Maydanozu incecik kıyın.

Kuru soğan dışında kalan doğranmış tüm malzemeyi salata kabında karıştırın. Servis tabağına aldığınız salata üzerine doğranmış kuru soğanları yerleştirin.

Salatanın sosu için; zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirin.

Sosuyla harmanladığınız salatayı, sulanmaması için bekletmeden servis edin. Her türlü ana yemek yanında sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi

Taze sıkılmış limon suyu yerine elma ya da üzüm sirkesi kullanabilir, zeytinyağı miktarını arttırabilirsiniz. Arzuya göre kuru soğanı ince piyazlık şeklinde şeklinde doğrayıp tuzla ovduktan ve duruladıktan sonra salataya katabilir, domatesin kabuklarını soyduktan sonra kullanabilirsiniz.

Limonlu Kek

Malzemeler

4 adet yumurta1,5 su bardağı toz şeker1 adet rendelenmiş limon kabuğu2 yemek kaşığı limon suyu1/2 su bardağı ayçiçek yağı1 su bardağı süt3 su bardağı un1 paket vanilya1 paket kabartma tozuKek kalıbını yağlamak için:1 yemek kaşığı tereyağı

Pişirme Önerisi

Daha yoğun bir limon tadı elde etmek istiyorsanız tarife ½ su bardağı limonata ekleyebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Yumurta ve toz şekeri, bir çırpıcı yardımıyla krema halini alana kadar çırpın.

Sırasıyla; süt, ayçiçek yağı ve limon suyunu ilave edip, 2 dakika daha çırpın.

Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra karıştırın.

Yağladığınız kek kalıbına harcı boşaltın ve eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Hazırladığınız limonlu keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.

İçini çekmesi için keki dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın ve dilimleyerek servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi

Eritilmiş beyaz çikolata ilavesiyle servis edebilirsiniz.