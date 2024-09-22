25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin KKTC Konserleri Othello Kalesi’nde Tamamlandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milletvekili Şifa Çolak ve pek çok sanatsever katıldı.

Konserde, Azerbaycanlı sanatçı Anton Ferstandt, Giuseppe Verdi’nin Othello Operası'ndan Iago’nun aryasını seslendirdi. Ayrıca Nejla Egemen, Kamran Aziz’in ünlü şarkısı **"Al Yemeni Mor Yemeni"**yi Ali Hoca’nın düzenlemesiyle sahneye taşıdı. Konser, Kamran Aziz’e ithaf edildi. Diğer sanatçılar arasında Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Irak’tan gelen opera sanatçıları da performans sergiledi.

TÜRKSOY Opera Günleri, Othello Kalesi’ndeki bu unutulmaz konserin ardından, etkinliklerini 25 Eylül’de Ankara’da düzenlenecek kapanış konseriyle tamamlayacak.