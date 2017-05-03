25 ülkeden 100 katılımcıya sağlık turizmi olanakları tanıtıldı

KKTC’de düzenlenen uluslararası toplantıda 25 ülkeden 100 katılımcıya ülkedeki sağlık turizmi olanakları tanıtıldı.

ÇAKMAK: “KKTC’NİN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BÜYÜK”

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, Elexus Otel’de yer alan etkinlikte konuşan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, KKTC’deki 11 kuruluşun Map2heal’e entegre edildiğini ve bu sayede Kuzey Kıbrıs’ın 90 ülkeden sağlık turisti alabileceğini söyledi.

Çakmak, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi organizasyonuyla gerçekleşen uluslararası oturumda 25 ülkeden 100’e yakın doktor ve alım heyetine Kuzey Kıbrıs’ın Tüp Bebek özelinde Sağlık Turizmi olanaklarının etkin bir şekilde tanıtıldığını belirtti.

KKTC’nin tüp bebek ve diğer alanlarda Sağlık Turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Çakmak, KKTC Hükümeti’nin bu alanın gelişmesine verdiği desteğin çok önemli olduğuna işaret etti.

Çakmak, “Birlikte çalışarak adada Sağlık Turizmi’ni geliştireceğimize gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SAVAŞAN: “DA VİNCİ’Yİ DERİNDEN ETKİLEYEN NAKIŞLARIN ANAVATANI”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın, Leonardo da Vinci’yi derinden etkileyen nakışların anavatanı olduğunu söyledi. Savaşan, Ada’nın, Shakespeare’in en ünlü eserlerine ev sahipliği yaptığını, güçlü tarihsel izlere ve insani, turistik zenginliklere sahip güzide bir kültür, sağlık adası olduğunu anlattı.

Hastalıklardan kurtulmada en son teknolojiye sahip tıbbi cihazların, güncel bilgi kullanan uzman hekimlerin önemli rolü olduğuna değinen Savaşan, bunlara moralin eklenmesiyle hastalıkların çok daha kolay ve kısa sürede bertaraf edilebildiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir ülke olduğunun altını çizen Savaşan, turist hastaların gerek uluslararası sigortalarıyla gerekse de özel olarak herhangi bir bekleme süresi olmaksızın kaliteli sağlık hizmeti alabildiklerini de anlattı.

Savaşan, “Son teknoloji cihazlarımız, güncel bilgi kullanan uzman hekimlerimiz, uluslararası akreditasyonlarımız ile birleştirdiğimiz fiyat avantajlarımızla turist hastalarımıza ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta, başta üniversite hastanelerimiz olmak üzere, konforlu özel hastanelerimiz ve kliniklerimizde kalp, kanser, göz, diş, estetik cerrahi, tüp bebek gibi pek çok alanda yüksek kalitede sağlık hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

ATAOĞLU: “ALTERNATİF TÜRLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, gün geçtikçe gelişen turizm endüstrisinde özgün yerini alan başta sağlık, spor ve kültür turizmi olmak üzere pek çok ülke gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hükümetin somut adımlar attığını ve gerekli yasal, altyapısal düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi. Ataoğlu, “Turizmde meydana gelen değişimlere paralel olarak bizler de ülkemizde bir yandan kitle turizmi gelirlerini optimuma çekmek, diğer bir yandan ise bireysel talebi ve istekleri ön plana çıkaran kültür, sağlık ve spor gibi alternatif turizm türlerini geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“TÜP BEBEK MERKEZLERİMİZİN BAŞARISI YÜKSEK”

Kuzey Kıbrıs’ın doğal, kültürel, tarihi ve turistik zenginlikleri yanısıra kaliteli eğitim olanakları sayesinde Dünya’nın dört bir yanından turist çektiğini anlatan Ataoğlu, “Dünya’nın pek çok ülkesine kıyasla çok daha yüksek başarı oranlarına sahip tüp bebek merkezlerimiz ile özel hastanelerimiz sayesinde otuzdan fazla ülkeden turist hasta almayı başarıyoruz” diye konuştu.

“YAPACAK VE GÖRECEK ÇOK ŞEY VAR”

Kuzey Kıbrıs’ta yapacak ve görecek çok şeyin olduğuna ifade eden Ataoğlu, “Adamızda bir yandan endemik bitkileri ve uçsuz bucaksız kumsalları keşfederek berrak denizlerinde yüzebilir, diğer yandan ise koruma altındaki kaplumbağaları, birçok bitki türünü barındıran doğal güzellikleri ve vahşi hayatı gözlemlerken, yüzyıllardan bu yana değişmeyen köy hayatının tadına varabilirsiniz” dedi.

“YAŞLI-ENGELLİ TURİZMİNDE BÜYÜK POTANSİYEL”

Ülkede hem lüks otellerin, hem de aile işletmelerinin turistlere değişik seçenekler sunduğunu ifade eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın yaşlı-engelli turizmi bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu da söyleyerek, sağlıklı yaşam köylerinin oluşturulması için düğmeye basıldığına vurgu yaptı.

“MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, beş yıldızlı otellerindeki medikal masaj, spa uygulamaları ve ayrıca Yakın Doğu ile Girne Üniversitesi Hastaneleri başta olmak üzere özel hastaneleri, klinikleri ile tüp bebek merkezlerinde verilen kaliteli sağlık hizmetleriyle Dünya’ya sağlık turizmi alanında önemli bir alternatif sunduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Ülkemize göndereceğiniz sağlık turistlerinizi ailemizden görerek, onlara en iyi hizmeti vermek ve mutlu olmaları için çalışacağımızdan emin olunuz” dedi.