2,5 yaşındaki çocuk yüksekten düştü!

Bugün saat 17.30 sıralarında, Dikmen’de Lavinium Siteisnde, Ayaz Yel (E-2,5), korkuluğu olmayan A-26 numaralı apartmanın merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.
Polisten alınan bilgiye göre Ayaz Yel kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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