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25 yaşındaki yayaya vurup kaçtı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lapta’da kimliği meçhul araç sürücüsü, 25 yaşındaki Ülkü Durgut’a çarpıp olay yerinden kaçtı.
25 yaşındaki yayaya vurup kaçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lapta’da kimliği meçhul araç sürücüsü, 25 yaşındaki Ülkü Durgut’a çarpıp olay yerinden kaçtı.

Olay bugün saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 25 yaşındaki Ülkü Durgut’a çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ülkü Durgut'un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Kazaya methaldar araç ve sürücüsünün tespit çalışmaları devam ediyor.

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