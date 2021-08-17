25 yıl sonra ilk Ebola vakası

Batı Afrika'da bir kez daha Ebola tedirginliği yaşanıyor. Fildişi Sahili'nde 25 yıl sonra ilk kez Ebola vakası tespit edildi.

Açıklama Fildişi Sahili Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.



Açıklamada, Ebola vakasının, komşu Gine'den ülkeye seyahat eden 18 yaşındaki bir kadında görüldüğü belirtildi.



Kadının başkent Abidjan'da hastaneye kaldırıldığı ve izole edildiği açıklandı.



Dünya Sağlık Örgütü de vakayı doğruladı. Örgütten yapılan açıklamada, Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez Ebola görüldüğüne vurgu yapıldı.