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25 yıl sonra tıp fakültesinden mezun oldu, mesleğin altıncı ayında Covid-19’a yenildi

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25 yıl sonra tıp fakültesinden mezun oldu, mesleğin altıncı ayında Covid-19’a yenildi
25 yıl sonra tıp fakültesinden mezun oldu, mesleğin altıncı ayında Covid-19’a yenildi

İstanbul’da hayatını kaybeden doktorun, 25 yıl sonra tıp fakültesine dönerek eğitimini tamamladığı, altı aylık doktorken Covid-19’a yakalandığı öğrenildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin acil servisinde 4 Mayıs’tan beri çalışan 59 yaşındaki doktor Adnan Çetin, Covid-19’a yakalanmasının ardından 39 gün boyunca tedavi gördü. Çetin’in ölüm haberi 4 Aralık’ta duyuruldu.

Doktorun, haftasonu ailesinin yanına İzmir’e gittiği ve burada semptomlarının başladığı, testinin de pozitif çıktığı belirtildi. Doktor, bir hafta evde tedavi gördü ama durumu ağırlaşınca İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakıma kaldırıldı.

Çetin, 25 yıl önce dördüncü sınıftayken yarıda bıraktığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönmüş ve altı ay önce de mezun olmuştu. Doktorun dedesi de aynı hastalık nedeniyle üç ay önce hayatını kaybetti.

Doktorun bir kızının psikolog, diğerinin de tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Çetin’in cenazesi, İzmir’de toprağa verildi.

Uzun süre entübeymiş

AA’ya konuşan Afra Sevde Çetin, babasının ‘yaşamayı seven, kendisinden iyi insan diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biri’ olduğunu anlattı.

Babasının yıllar sonra okulunu bitirdiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu: “Hayatı çok zorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. Altı ay sadece doktorluk yapabildi. Covid-19 olduğunu İzmir’de öğrendi. Hafta sonu için İzmir’e gelmişti. Buraya geldiği gün semptomları başladığı için test yapıldı. Bir hafta evde kaldı. Hastanede yoğun bakımda yattı. Zaten çok uzun süredir de entübeydi, vefat etti. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Corona virüsü de onu bizden aldı.”

Çetin’in fakülteye dönüş hikayesini, ATV’deki yarışma programında da anlattığı ortaya çıktı.

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