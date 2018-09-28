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25 yıldır 1 metrekarelik dairede yaşıyor

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Paris'te 25 yıldır 1 metrekarelik bir dairede yaşayan 71 yaşındaki adam, "Kaplumbağa gibi hissediyorum, moral ve fiziksel olarak acı verici" ifadelerini kullandı.
25 yıldır 1 metrekarelik dairede yaşıyor

İsminin José olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Parisli, kaldığı 1 metrekarelik daire için her ay 250 Euro ödüyor.

Dairenin 5 metrekarelik zemin genişliği olsa da, çatı katı olmasından ötürü José'nin rahat hareket edebileceği alanın genişliği yalnızca 1 metrekare.

'ACI VERİCİ'

Yaşam koşullarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan José, "Kaplumbağa gibi hissediyorum. Bu durum moral ve fiziksel olarak acı verici" ifadelerini kullandı ve "Gündelik hayatımda ve işimde, kimse içinde bulunduğum durumu bilmiyor" dedi.

José'nin yaşadığı çatı katında, tavan kısmında bir pencere bulunuyor ve yağmur yağdığında içeri su sızması sebebiyle rahat yaşanabilecek tek alana yatak da koyulamıyor. 71 yaşındaki adam bu yüzden her akşam uyumak için battaniye seriyor ve ertesi sabah kaldırıyor. 

 

BANYO İÇİN BELEDİYE HAVUZUNA GİDİYOR

Tuvalet ve banyo da bulunmayan dairede José, binanın girişindeki tuvaleti kullanıyor ve banyo ihtiyacını da havuza giderek karşılamak zorunda kalıyor.

José, "Yıkanmak için haftada 3 defa belediye havuzuna gidiyorum" dedi. 

 

​Fransa'da konut yardımı Fondation Abbé Pierre, José'nin durumunu Paris'te yasadışı olarak kiralanan minik apartman dairelerinin sayısını kamuoyunun dikkatine sunmak için duyurmak istiyor.

YASAĞA RAĞMEN KİRALANIYOR

Fransa'da, 9 metrekareden küçük dairelerin kiralanması kanunen yasak olmasına rağmen bu yasağa çok uyulmuyor. 0.9 metrekareden 6 metrekareye kadar olan daireler 250 ila 480 Euro fiyat aralığında kiralanıyor.

Abbe Pierré fonu tarafından José'nin durumunun belediye başkanı Anne Hidalgo'ya bildirildiği ve yetkililerin bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattıkları öğrenildi.

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