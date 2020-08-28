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2500TL'ye adam öldürmek için anlaşıp arkadaşı olduğunu öğrenince vazgeçmişti

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Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
2500TL'ye adam öldürmek için anlaşıp arkadaşı olduğunu öğrenince vazgeçmişti

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Awwat, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve zanlı Murat Gören’in Öldürmek için gizli ittifak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Sadık Akan’ın zanlı Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlı Durmuş Kaya’nın, zanlı Murat Gören’le, Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için anlaşıp, 2 bin 500 TL verdiğini söyledi.

Polis, zanlı Murat Gören’in öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini  söyledi. Polis, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in TC-KKTC, Sevil İleri’nin KKTC vatandaşı olduğunu ve tahkikatın tamamlandığını  söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

Zanlıların avukatları, tutuklu yargılanmalarını talebine itiraz etti. Davanın duruşması yaklaşık 6 saat sürerken savunma avukatları zanlılara kefil girecek olanları dinletti.  

 

Huzurunda verilen şahadeti ve dinlenen kefillerin ardından kararını veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerinin daha uygun olacağına emir verdi.

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