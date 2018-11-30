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250'ye yakın maratoncu çalıların arasından rakiplerinin önüne geçti

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Atletler trafik kameralarına yakalandı
250'ye yakın maratoncu çalıların arasından rakiplerinin önüne geçti

Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen bir yarı maratonda, 237 atletin hile yaparak çalıların arasından rakiplerinin önüne geçtiği ortaya çıktı. 18 kişi sahte numaralarla koşarken yakalandı. 3 maratoncunun da başka kişiler adına koştukları belirlendi.

21 kilometrelik yarı maratonda, 237 atlet trafik kameralarına yakalandı.

Bu atletlerin, yol boyunca koşup geri dönmeleri gerekirken, yolun karşısına geçtikleri belirlendi.

Normalden 2-3 kilometre daha az koşarak yarışı tamamlayan bu sporcuların bundan sonraki yarışlardan men edilebileceği belirtiliyor.

Yarışın organizatörleri hile yapan koşucularla ilgili açıklamalarında, "Maraton yaşamı temsil ediyor. Herkes kendi davranışlarından sorumludur" dedi.

Yüz tanıma sistemi

Çin'in en büyük gazetelerinden People's Daily'nin başyazısında da koşuculardan maratona ve spor ruhuna saygı göstermeleri istendi.

Ülkenin dördüncü büyük kenti Şenzen'de her yıl düzenlenen yarı maratona ortalama 16 bin kişi katılıyor.

Başkent Pekin'de geçen yıl düzenlenen yarı maratonda ise atletlerin başka kişilerin adına koşmasının engellenmesi için yüz tanıma sistemi devreye konmuştu.

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