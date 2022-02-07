251’inci Kez Yılan Soktu: 65 Şişe Antivenomla Tedavi Edildi

Kerala eyaletinde insanların yaşadığı alanlara giren yılanları yakalayarak ün kazanan Sureş, işi gereği 31 Ocak akşamı bir kobranın peşindeydi. Kuyruğundan yakaladığı ve elindeki torbaya koyduğu sırada kafasını aniden dışarı uzatan kobra onu dizinden ısırdı. Çevredekilerin feryatları arasında yere yığılan ve kalbi duran Sureş geri döndürüldü. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda bir hafta süreyle tedavi gören yılan avcısı bugün taburcu oldu.

Yerel medya kuruluşlarından Onmanorama, normalde kobra ısırıkları sonrasında 25 şişe antivenomla tedavinin mümkün olduğunu ancak Sureş’in tedavisinde 65 şişe kullanıldığını yazdı. Sureş’in tedaviye zor yanıt vermesinin nedeni geçmişte 250 kez yılan sokmuş olması. Haberde, doktorların daha önce, “O kadar çok yılan soktu ki bundan sonra antivenom sende çok etkili olmayabilir dikketli ol” diyerek uyardığı belirtildi.

251’inci ısırığı da atlatan Sureş, “Bir an görme duyumu da kaybettim. O gün öleceğimi sandım” dedi.

Daha önce kobra ısırığı sonucunda bir parmağını kaybeden ve sağ bileğini hareket ettirirken sorun yaşayan Sureş, doktorlarına teşekkür etti.

Hindistan, Çin’in güneyi ve Güneydoğu Asya’da yaşayan kobralardaki zehir yılanlar arasındaki en öldürücü olanı. Hindistan’da, 2000-2019 yılları arasında 1,2 milyon kişi yılan sokması sonucunda hayatını kaybetti.