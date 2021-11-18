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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

257 pozitif vakaya rastlandı!

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.880 olup, 207'si yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.
257 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.880 olup, 207'si yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır.

81 kişi Lefkoşa, 50  kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 4 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir.

18 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.880 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47

Yerel Vaka Sayısı: 207 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.855.122 

Toplam Vaka Sayısı: 25.512 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.246

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2175

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2089  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4382

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 568  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6984

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.721

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