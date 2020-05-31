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258 yılllık konyak 118 bin 580 sterline satıldı

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258 yılllık konyak 118 bin 580 sterline satıldı
258 yılllık konyak 118 bin 580 sterline satıldı

‘Dünyadaki en eskilerden biri’ diye tanımlanan bir şişe konyak, internet üzerinden düzenlenen açık artırmada 118 bin 580 sterline (998 bin 237 lira) satıldı.

Açık artırmayı düzenleyen Sothheby’s Müzayede Evi, geçmişi 1762 yılına dayanan konyağın 140 yıldır bir ailenin kilerinde saklandığını açıkladı.

Asyalı bir koleksiyonerin satın aldığı belirtilen açıklamada, “Açık artırmada en yüksek fiyata satılan konyak rekorunu kırdı. Bu Gautier Congac’tan günümüze ulaşan üç şişe var” dendi.

Diğer iki şişenin birinin Fransa’daki bir müzede sergilendiği, diğerinin ise kendileri tarafından 2014 yılında düzenlenen açık artırmada 48 bin sterline satıldığı vurgulandı.

Müzayede evinin eksperi Jonny Fowle, 258 yıllık şişenin satışından önce “Lezzeti hala güzel” dedi ve bu kadar eski bir konyağı tattığı için şanslı olduğunu dile getirdi.

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