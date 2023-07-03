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25'inden sonra yapılan zamlar Aralık'taki Maaşlara yansıtılacak

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25 Haziran tarihinden sonra yapılan zamlar Aralık'taki Maaşlara yansıtılacak
25'inden sonra yapılan zamlar Aralık'taki Maaşlara yansıtılacak

25 Haziran tarihinden sonra yapılan zamlar Aralık'taki Maaşlara yansıtılacak.

ÖZEL HABER/ Barışcan Şekerci

Haziran ayının 25'inden sonraki fiyat değişimleri Hayat Pahalılığı  hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Fiyat değişimleri Hayat Pahalılığı  hesaplamasında dikkate alınmayacağı için elektrikten, akaryakıta ve daha bir çok mal ile hizmete bu tarihten sonra yapılan zamlar kamu görevlileri ve asgari ücretliler,n maaşlarına 31 Aralık 2023 tarihinden sonra yansıyacak.

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