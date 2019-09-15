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26.Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen 26.Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı.
26.Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen 26.Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı.

Şenliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı. 

Etkinliğin açılışında konuşan KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Kıbrıs’ta yaşamaktan, farklı kültürde insanlarla birlikte yaşamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Civelek, “Biz birlikte tamız. Farklı kültürdeki arkadaşlarla aynı adayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Farklarımız zenginliğimizdir felsefesi ile devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da kültürel kaynaşmanın önemine işaret ederek bunun KKTC’nin zenginliği olduğunu söyledi. Başbakan Tatar “KKTC’nin güçlenmesi için burada yaşayan kardeşlerimizin kendi bölgelerindeki insanları buraya daha fazla çekebilmesi temennimizdir” dedi.

Vizyonlarının KKTC’nin daha da güçlenmesi olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “biz de barış istiyoruz ancak onurlu barış, Türk milletine yaraşan bir barış ve çocuklarımızın geleceği için sağlam bir anlaşma” şeklinde konuştu. 

3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ise, Alevkayası’nda yapılan şenliğin KKTC’de mükemmel bir barış olduğunun en güzel örneği olduğunu kaydetti, önemli olanın devlete sahip çıkabilmek olduğunu söyledi.

KKTC’de değişik kültürler olduğunu ifade eden Eroğlu, farklı kültürlerin bir çatı altında yaşamasının önemine işaret etti, bunun KKTC’nin zenginliği olduğunu belirtti.

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