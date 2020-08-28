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26 çekten 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi

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Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
26 çekten 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu Ağustos 2019 ve Aralık 2019 ayları içerisinde Girne’de, Lefkoşa’da sakin zanlı Türkay Aykutlu’ya, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd.’e ait Ziraat Bankası keşideli toplam 26 adet çekin ciro ettirilip paranın geri getirilmesi için verilen çeklere toplam 701,225 TL meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra adı edilenlere 280,575 TL ödeyip kalan 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Türkay Aykutlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, banka dökümleri ile evrakların incelemesinin devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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