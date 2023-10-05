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26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanmıştı... Eczacı İ.T teminatla serbest...

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Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İ.T Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanmıştı... Eczacı İ.T teminatla serbest...

Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Mehmet Manaş, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası küpürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların İ.T'nin yönlendirmesi boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan tespitin ardından zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Sahte reçete soruşturmasının devam ettiğini kaydeden polis, huzurda bulunan zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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