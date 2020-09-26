26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken yatırımcılar ise araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 415,92
SATIŞ: 432,01
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.067,70
SATIŞ: 3.092,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.052,00
SATIŞ: 3.098,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.943,62
SATIŞ: 3.001,78
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.511,40
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 746,80
SATIŞ: 756,60
GRAM ALTIN
ALIŞ: 458,30
SATIŞ: 458,49
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