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26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

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26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken yatırımcılar ise araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,92
SATIŞ: 432,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.067,70
SATIŞ: 3.092,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.052,00
SATIŞ: 3.098,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.943,62
SATIŞ: 3.001,78

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.511,40

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 746,80
SATIŞ: 756,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,30
SATIŞ: 458,49

 

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