26 Haziran Cuma günü eylem var!

İşte açıklama;
Toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmayan,
· Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı alan
UBP-HP hükümetini protesto ediyor, bu yönde Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararın iptali ve 2. dalgaya karşı ivedi hazırlıkların tamamlanması çağrısında bulunuyoruz.
26 Haziran 2020 Cuma günü 19:00’da Sağlık Örgütleri
(KTTB, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası,
Hemşireler ve Ebeler Birliği)
ile birlikte Lefkoşa Pronto Çemberinde toplanıyor,
Başbakanlığa yürüyoruz.
Tüm halkımıza maskelerini alıp
eyleme katılım çağrısı yapıyoruz.
SENDİKAL PLATFORM
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