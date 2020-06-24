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26 Haziran Cuma günü eylem var!

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"Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı alan..."
26 Haziran Cuma günü eylem var!

İşte açıklama;

Toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmayan,

·       Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı alan

UBP-HP hükümetini protesto ediyor, bu yönde Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararın iptali ve 2. dalgaya karşı ivedi hazırlıkların tamamlanması çağrısında bulunuyoruz.

 

26 Haziran 2020 Cuma günü 19:00’da Sağlık Örgütleri

(KTTB, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası,

Hemşireler ve Ebeler Birliği)

 ile birlikte Lefkoşa Pronto Çemberinde toplanıyor,

Başbakanlığa yürüyoruz.  

 

Tüm halkımıza maskelerini alıp

eyleme katılım çağrısı yapıyoruz.

 

SENDİKAL PLATFORM

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