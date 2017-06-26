26 Haziran Pazartesi Günü Günlük Burç Yorumları

26 Haziran Pazartesi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hadi yine iyisiniz! Bugün maddi manevi şanslı etkiler sizden yana. Fakat şansınızı fazla zorlamamalı kısa sürede sahip olduğunuz yüksek enerjiyi başkaları için tüketmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise duygusal tepkilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir ilişkinizi çok daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelişi güzel ifadeler can yakar. Bugün arkadaşlarınızla konuşmalarınızda dikkatli davranın, Söyledikleriniz aleyhinize kullanılabilir ve zor durumda kalabilirsiniz. Sır sadece sizde olduğu sürece gizli kalır bunu unutmadan hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda da kafanızda ki soru işaretlerinin cevabı talebiniz olmaksızın karşınıza çıkacak ve rahatlayacaksınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işinizle ilgili her konuda hakkınızı alacaksınız. Özel yaşamınızda da ilişkinizi zedeleyecek olumsuz konuşmaları duyabilir arkadaşlarınız aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Sizlere önerim cesur olun ve bildiklerinizi söyleyenlere ifade ederek kimsenin sizi sevmekten sevilmekten alıkoyamayacağını dosta düşmana gösterin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hoyrat davranmamalısınız. Duygusal davranarak geçmişle ilgili konularda fevri çıkışlar içinde olmamalı gerginliklere ortam hazırlamamalısınız. Özel yaşamınızda ise bugün sağ duyulu davranmalı hassas olduğunuz konularda korumacı tavrınızı ortaya koymalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınızı başarılı bir şekilde sevdiklerinizle paylaşabilir onlardan alacağınız destekle kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bugün finansal konularda alacak verecek meselelerine dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çok bilmiş davranışlar içine girmekten uzak durmalısınız. İkili ilişkileriniz bozulsun istemiyorsanız şayet. Özel yaşamınızda ise iki aşık arasında kalabilir karar verememenin zorluğu ile kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni güne oldukça enerjik başlayıp enerjik devam edeceksiniz. bugün her işiniz yolunda gidecek. Bugün dikkat etmeniz gereken konu çevrenizde bulunan sinsi bakışlar ve kıskanç tavırlarını sergilemekten çekinmeyen insanlar olmalıdır. Yüksek enerjiniz ve sezgilerinizin kuvveti ile kimsenin negatif enerjilerinin sizi etkilemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşamınızın en keyifli döneminin heyecanı tüm ruhunuzu saracak. Yaşamınızda ektiğinizi biçeceğiniz bir dönemdesiniz. İş hayatınızda sizden yaşça büyük dostlarınız vasıtasıyla hayallerinizi gerçekleştirme imkânı bulabileceğiniz önemli fırsatlarla karşılaşacaksınız. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendinize yüreğinize güvenin ve cesur davranın.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi manevi şanslısınız. İşinizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilir hızla gelişen olaylar karşısında hızlı kararlar vermelisiniz. Maddi konularda hakkınız olan bir para sürpriz bir şekilde gelebilir. Özel yaşamınızda ise duygusal değil gerçekçi düşünmelisiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Amaçlarınızı biliyorsunuz. Planlarınızı uygulayabilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanıdır. Sizden üst pozisyonlarda ki insanlara girişimlerinizle etkilerinizi gösterebilirsiniz. Girişimler sizi bekliyor konuşmayı bir tarafa bırakın ve faal olun. Geçmişteki iyi davranışlarınızın ödülünü aniden şimdi görebilirsiniz. Bilinçaltı sezgisel olarak bilgi kazanmanıza yardım edecek aktiviteye sahiptir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendi fikirlerinizi geliştirerek mesleğinizde önemli işlerin altına imza atabileceğiniz bu şanslı duygularınızı bir tarafa bırakarak tamamen aklınızla değerlendirmelisiniz. Maddi konularda mucize niteliğinde gelişmeler olmasa da kısmen rahatlayacak ve birikim yapabileceksiniz. Yüksek enerjiniz engelleri aşmanıza fazlasıyla yardımcı olacak kadar güçlü. İsteklerinizi gerçekleştirmek için ısrarcı olun zekanızı iletişim gücünüzü ortaya koyun. uygulayacağınız özel zamanlardasınız. Bu durum çevrenizde şaşkınlık yaratabilir.. Fakat sizlerin bu durumdan etkilenmeyeceği kesin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizde bulunan kişilerle iletişim kurmakta zorlansanızda doğru fikir ve önerileriniz kabul görecektir. Karşıt fikiler zihninizde yeni fikirlerin uyanmasını sağlayacak ve siz daha girişimci cesur tavırlar sergileyerek bir çok kişi ya da kurumun desteğini alabileceksiniz. Aynı etki eğitim hayatı devam eden İkiz’ler içinde geçerlidir.