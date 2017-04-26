26 Nisan Çarşamba Günü Günlük Burç Yorumları

26 Nisan Çarşamba günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu gün partnerinizle aranız da bazı sorunlar çıkabilir. Bunun için daha dikkatli olmalısınız. Sizin ona değer verdiğini hissetmeli bunu ona hissettirmelisiniz. İş yerinizde enerjiniz yüksek hatta başka arkadaşlarınızın işini bile siz yapabilirsiniz. Maddi anlamda gündeminizde olmayan şeyler yaşayabilirsiniz. Kendinizi hazırlıklı hissetmekte fayda var.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak başladığınız günün ilerleyen saatlerinde sizi ilgilendiren olumsuz gelişmeler olacak hatta bunlardan kurtulmak için partnerinizle bir yerlere gidip kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Bu gün yaşayacağınız olaylar üzerinde hakimiyet kurmak için çabalayacaksınız. Sağlığınızla ilgili bazı harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda maddi anlamda sıkıntıya girmemek için hazırlıklı olmalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geriye dönmek için artık çok geç bunun farkına vardınız. Zaman yaptığınız hataların çaresi olmayacak bunun da farkındasınız. İşinizle ilgili bazı konular canınızı sıkıyor hatta onlar ancak yakın zaman da yüzünüz gülecek ve sizde özlediğiniz iş hayatında ki o huzurlu ortamı bulacaksınız. Duygusallığınız size çok şey kaybettiriyor siz bunun farkındasınız ancak yine de bundan vazgeçemiyorsunuz. Bu konu üzerinde biraz çabalamalı yakın çevrenizi tavsiyelerinizi dinlemelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgiliniz sizin planlarınızı uygulamaya henüz hazır değil onun için bazı şeylerin erken olduğunu bunu on söylediğinizde anlayacaksınız. Bazı inatçı tavırlarınız sizi diğer insanlarla anlaşmanızı engelliyor bunun için biraz daha dikkatli olmalısınız ve bu konuda değişmeyi öğrenmelisiniz. Maddi alacaklarınız konusunda bazı sorunlar yaşıyorsunuz bunun için biraz uğraşmalısınız. Yakın bir arkadaşınızın ilişkisi kötüye gidiyor ve ona yardım edebileceğinizi düşünüyorsunuz denemekte fayda var belki edebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde bazı problemler sonlanıyor ve siz kendinizi bu aralar bu sorunları son buluşuyla hafiflemiş hissedeceksiniz. İş hayatınızda arkadaşlıklar sizin için önem arz ediyor ve dostluğunuz sizin işinizin adeta bir parçası. Dostluklarınızın bozulmasına neden olan kişiyi hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Birini göz hapsine aldınız ve onun henüz bir yanlışını görmemiş olsanız da yakın zamanda adınız gibi eminsiniz bir hatası olacak.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız sizi oldukça hoşnut ediyor ve siz küçük şeylerden haz almaya başladığınızdan beri hayat sizin için daha güzel bir yer haline geldi. Bu aralar partneriniz se sizi oldukça çekici buluyor, onun için sizde elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu aralar zihniniz oldukça açık ve bu sizi bir çok sorunu yakın zaman da ve hızlı bir şekilde çözmenizi sağlayacak işinizle ilgili bu aralar aktif rol alıyor oluşunuz sizi daha iyi yerlere getirecek çok yakında bir terfi söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birlikte olduğunuz kişi sizden ilgi bekliyor ancak siz hiç te oralı değilsiniz siz daha çok işinizle ilgileniyorsunuz ancak bu durum partnerinizin canını sıkabilir hatta ilişkinizi bitme noktasına bile getirebilir. Çok yakın bir iş arkadaşınız sizin aleyhinize planlar yapıyor ve siz bunun farkında bile değilsiniz bunu anlamanız biraz zaman alçak hatta bunu daha önce nasıl göremediğinizi kendinize soracaksanız. Çok yönlülüğünüz sizin için bazen olumlu bazense olumsuz sonuçlar doğuruyor bunu kullanmayı ancak siz başarabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazen sabırsız oluşunuz size olumsuz sonuçlara uğramanıza neden oluyor bunun için biraz daha soğukkanlı davranmalısınız. Yeni şekillenen bazı durumlar için erken adım atmamanız gerekir ancak siz bunun tam tersini yapıyorsunuz. İşleriniz yoğun oluşu sizi yoruyor biraz dinlenmelisiniz belki de çevrenizden biraz uzaklaşmalısınız. Sizin cezalandırmanız sonucu insanların bir şey olamayacağını gördünüz bunun için yapacak bir şey yok insanlar böyle.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde bazı alttan aldığınız durumlar var ve siz bunun için değişmek isteseniz de sizin düşünceniz gereği karşı tarafın aslında değişmesi gerekiyor ancak karşı tarafında sizden beklentileri var ve bu durumu orta yol bulmadan başaramazsınız. İşinizde sizi işinize yakınlaştıran bir şeyler var ve siz zaman geçtikçe işinizi daha çok seviyorsunuz. Ne kadar paranız olursa o kadar da harcıyorsunuz buna son vermek sizin elinizde ancak siz hiç te oralı olmuyorsunuz. Bu aralar size çok farklı davranışlar sergiliyorsunuz birilerinin etkisinde kalıyorsunuz ve bir başkasından uzaklaşıyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar aşka olan inancınız azalıyor size bütün aşk şarkıları romanları aşk üzerine yapılmış her şey anlamsız geliyor. İşinize bu aralar dört elle sarılmıyorsunuz bir şeyler sizi huzursuz ediyor hatta işe gitmek bile istemiyorsunuz. İşinizle ilgili bazı sorunların bir an önce çözülmesi gerekir bu durum hem sizi hem de çevrenizi etkiliyor. Ailenizle bu aralar zaman geçirebilir hatta bir süre onların yanın da bile kalabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda yaşadığınız bazı sorunların gelip geçici olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bu durumun devam etmesi durumunda hiç hoşnut olmadığınız şeyler olabilir. Akşam saatlerinde bir toplantı yaşayabilirsiniz bu toplantı size bazı birikimlerinizin olduğunu gözler önüne serecek, sizin açınızdan dolu bir toplantı olacak. Konulara mesafeli yaklaşmanızda fayda var.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda dolu dizgin dalgalı bir ilişki yaşıyorsunuz ancak bu sizi rahatsız etmiyor bunun için özel bir çaba sarf etmenizde gerekmiyor tesadüfi yaşıyorsunuz. İş hayatınızda ise bu güm yine geçmiş günlerde ki gibi sıkıcı olacak. Maddi açıdan sıkıntılı günler sizi bekliyor harcamalarınıza dikkat etmelisiniz, sıcaklıklar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir bunun için daha dikkatli davranmalısınız.