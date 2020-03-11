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26 Nisan’daki Ara Seçimde İhtiyar Heyeti Üyeliğine Aday Olacakların Başvuru Günü De 20 Mart

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26 Nisan’daki Ara Seçimde İhtiyar Heyeti Üyeliğine Aday Olacakların Başvuru Günü De 20 Mart
26 Nisan’daki Ara Seçimde İhtiyar Heyeti Üyeliğine Aday Olacakların Başvuru Günü De 20 Mart

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Nisan’daki cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı günde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde, İhtiyar Heyeti Üyeliğine adaylığını koyacak kişilerin, 20 Mart Cuma günü, devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna başvurmaları gerektiğini duyurdu.

YSK, başvuruların, bağımsız adayın Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapıldığını belirterek, başvurular ile birlikte yasa gereği sunulması gereken belgeleri şöyle sıraladı:

“Polis karakter belgesi. Oy verme günü olan 26 Nisan 2020 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

KKTC kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Erkek adayların Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).”

YSK yayımladığı duyuruda, başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatların herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte, arzu eden adayların İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabileceğini belirtti.

YSK, başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanmasının dikkate alınmayabileceğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bağımsız adaylar başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir.

Adaylar 20 Mart 2020 Cuma günü, Bayrak Radyosunda, 18.30 haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilan edileceklerdir.”

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