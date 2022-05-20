26 Numunenin Hepsi Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 13 Mayıs 2022 - 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 17 numunede 17 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerde 9 numunede 9 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.
20 Mayıs Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fas. Küsbesi Temiz
2 Holly Grains Ltd. İthal DDGS Temiz
3 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
4 Cahide Kılıç İthal Elma Grany Temiz
5 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
12 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
13 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
14 Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
18 Ayşe Bayır Gazimağusa Domates Temiz
19 Ayşe Bayır Gazimağusa Hıyar Temiz
20 Mehmet Dağtekin Gazimağusa Sivri Biber Temiz
21 İlker Koryürek Güzelyurt Patlıcan Temiz
22 İlker Koryürek Güzelyurt kabak Temiz
23 İlker Koryürek Güzelyurt hıyar Temiz
24 Saime Yakın Güzelyurt Salatalık Temiz
25 Hüseyin Batmaz Akdoğan Sarımsak Temiz
26 Mustafa Musti Alsancak Çarliston Biber Temiz
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