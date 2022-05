26 Numunenin Hepsi Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 13 Mayıs 2022 - 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 17 numunede 17 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 9 numunede 9 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

20 Mayıs Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu



1 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fas. Küsbesi Temiz

2 Holly Grains Ltd. İthal DDGS Temiz

3 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

4 Cahide Kılıç İthal Elma Grany Temiz

5 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

12 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

13 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

14 Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

16 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

18 Ayşe Bayır Gazimağusa Domates Temiz

19 Ayşe Bayır Gazimağusa Hıyar Temiz

20 Mehmet Dağtekin Gazimağusa Sivri Biber Temiz

21 İlker Koryürek Güzelyurt Patlıcan Temiz

22 İlker Koryürek Güzelyurt kabak Temiz

23 İlker Koryürek Güzelyurt hıyar Temiz

24 Saime Yakın Güzelyurt Salatalık Temiz

25 Hüseyin Batmaz Akdoğan Sarımsak Temiz

26 Mustafa Musti Alsancak Çarliston Biber Temiz