  • BIST 117.524
  • Altın 158,941
  • Dolar 3,7652
  • Euro 4,5300
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

26 örgüt KKTC’de yasa dışı ilan edildi

» »
26 örgüt KKTC’de yasa dışı ilan edildi
Bakanlar Kurulu’nca Ceza Yasası tahtında hazırlanan "Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 örgütü yasa dışı ilan eden emirnameye göre, terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan bu örgüt ve türevlerinin flamaları ve yönetici ile mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.

Terör örgütü ilan edilen örgütler şöyle:

“PKK/Kongragel, Hizbullah, DHKP-C, IBDA-C, El Kaide, EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRISI AVGİ (Altın Şafak), ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi), KEA (Helen Direniş Hareketi), Kara Tugaylar Örgütü, KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği), PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK’nın Suriye Kolu), YPG (PYD’nin Silkahlı Erkek Birliği), YPJ (PYD’nin Silahlı Kadın Birliği), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) (DAİŞ-DEAŞ-DAESH), FETÖ/PYD (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması), HPG (PKK’nın Erkek Silahlı Birliği), YJA STAR (PKK’nın Kadın Silahlı Birliği), YPS (Halk Savunma Birliği), HPJ (PJAK’ın Kadın Silahlı Birliği) YRK (PJAK’ın Erkek Silahlı Birliği), YBŞ (Şengal Direniş Birliği), TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi).”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru02 Ocak 2018 Salı 16:45
  • Akıncı, değişiklik yasalarından birini imzaladı diğerini geri gönderdi02 Ocak 2018 Salı 16:43
  • Av ruhsat harcına zam02 Ocak 2018 Salı 15:04
  • 26 örgüt KKTC’de yasa dışı ilan edildi02 Ocak 2018 Salı 15:01
  • 1 haftada 2 kişinin hayatını kaybettiği 104 kaza meydana geldi02 Ocak 2018 Salı 12:53
  • Polisiye olaylar02 Ocak 2018 Salı 12:44
  • Özgürgün'den CTP'ye: "Her çöküşte renginizi, logonuzu sloganınızı değiştiniz!”02 Ocak 2018 Salı 11:58
  • Nijeryalı iki çete KKTC’de çatışıyor02 Ocak 2018 Salı 11:07
  • Alsancak cinayeti02 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Oğlak burcu (22 Aralık - 20 Ocak)02 Ocak 2018 Salı 07:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti