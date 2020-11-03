26 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı...Hayatını kaybetti

Depremin ardından 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Halim Sarı yaşamını yitirdi.

İzmir depreminde 11 katlı Yılmaz Erbek apartmanı enkazından 26 saat sonra kurtarılan Halim Sarı hayatını kaybetti.

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma sebep olmuştu. Alışveriş için Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Halim Sarı (62), burada depreme yakalanmış ve enkaz altında kalmıştı.

Yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan yaşlı adam, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Sosyal medya takipçilerinin "Halim Amca" olarak tanıdığı Halim Sarı, Tunceli AFAD İl Müdür Cem Erdoğan ile yaptığı diyalogla gündem olmuştu.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.