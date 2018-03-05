26 Şubat – 04 Mart 2018 tarihleri arasında 83 trafik kazası

26 Şubat – 04 Mart 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 83 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 27’si yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 51 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (26), kavşakta durmamak (19), yakın takip (17), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 672.815.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 33
Gazimağusa : 20
Girne : 24
Güzelyurt : 3
İskele : 3
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 955 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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